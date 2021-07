Covid | Madonia Palestre di Successo | ' sì a green pass per non chiudere | ma dubbi etici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Labitalia) - “Da imprenditore non ho, direi si tutta la vita all'obbligatorietà del, se fosse la condizione per poter restare aperti e non andare incontro a nuove chiusure, d'altronde il comparto del fitness un'ulteriore chiusura non potrebbe assolutamente permettersela ma da un punto di vista etico ho grandi riserve a riguardo". Così Alessandro, ceo didi, sull'obbligatorietà delper poter accedere ai centri fitness, settore che dall'anno scorso ha visto tanti mesi di stop e che ancora ...