Covid, le ultime notizie di oggi dall'Italia e dal mondo. Biden: "La nuova pandemia Covid è tra i non vaccinati" (Di giovedì 22 luglio 2021) Covid, LE ultime notizie DI oggi dall'Italia E DAL mondo – Mentre i contagi aumentano su spinta della variante Delta, il governo si prepara ad annunciare le nuove misure sull'utilizzo del Green pass, criteri diversi per definire i colori delle Regioni e il prolungamento dello stato di emergenza, forse addirittura fino a fine dicembre. In Italia intanto sono state superate le 62 milioni di dosi somministrate di vaccino qui i dati aggiornati in tempo reale.

