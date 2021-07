Covid | le news Oggi il Cdm su green pass e nuovi criteri per i colori delle Regioni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 22 luglio 2021) Nelle prossime ore la Cabina di regia per decidere suiparametri per le zone di rischio e sull'estensione della certificazione verde. Sale la curva dei contagi. Gimbe: "Casi raddoppiati in una settimana, aumentano i ricoveri". Allerta nel Lazio e in Sicilia. In Europa dilaga la quarta ondata