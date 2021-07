Covid Italia, scontro tra Draghi e le Regioni: le richieste del premier (Di giovedì 22 luglio 2021) A causa del peggioramento della situazione Covid in Italia, il premier Mario Draghi chiede regole più stringenti alle Regioni: cosa sta succedendo. Mario Draghi ha discusso del caldo tema Covid-19 in Italia, nella conferenza Stato-Regioni. Infatti questi giorni saranno decisivi per decidere i nuovi parametri per le zone gialle, come ottenere il green pass e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) A causa del peggioramento della situazionein, ilMariochiede regole più stringenti alle: cosa sta succedendo. Marioha discusso del caldo tema-19 in, nella conferenza Stato-. Infatti questi giorni saranno decisivi per decidere i nuovi parametri per le zone gialle, come ottenere il green pass e L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - repubblica : Covid, a Roma contagi quintuplicati: è il dato più alto d'Italia. D'Amato: 'Effetto 'Gravina'. Paghiamo per i feste… - rikosta74 : RT @Gitro77: Ricordiamo sempre che ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti è corrisposto a un aumento della mortalità legata al Covid d… - gpf70sax : RT @Gitro77: Ricordiamo sempre che ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti è corrisposto a un aumento della mortalità legata al Covid d… -