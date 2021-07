Covid Italia oggi, oltre 5000 contagi in 24 ore. Calano le vittime, ma risale il tasso di positività (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia . Sono 5.057 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.259. Sono invece 15 le vittime... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora in netto aumento i casiin. Sono 5.057 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.259. Sono invece 15 le...

