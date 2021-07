Covid Italia, nuova mappa Ecdc: 4 Regioni passano in giallo (Di giovedì 22 luglio 2021) Quattro Regioni Italiane (Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna) sono passate in giallo, rispetto alla settimana scorsa quando erano verdi, nella mappa sulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il resto dell’Italia rimane in verde. La mappa si basa sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati. La carta dell’Ecdc serve da riferimento per le decisioni degli Stati membri dell’Ue in materia di restrizioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Quattrone (Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna) sono passate in, rispetto alla settimana scorsa quando erano verdi, nellasulla situazione epidemiologica aggiornata oggi dall’, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il resto dell’rimane in verde. Lasi basa sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati. La carta dell’serve da riferimento per le decisioni degli Stati membri dell’Ue in materia di restrizioni di ...

