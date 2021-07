Covid Italia, 22 luglio: meno morti (15), ma più contagi (5.057) e ricoveri (12) (Di giovedì 22 luglio 2021) Diminuiscono le vittime (15) le vittime, mentre ieri erano state 21, ma sono ancora in netto aumento i positivi (5.057) ieri erano stati 4.259 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) Diminuiscono le vittime (15) le vittime, mentre ieri erano state 21, ma sono ancora in netto aumento i positivi (5.057) ieri erano stati 4.259 L'articolo proviene da Firenze Post.

