Covid in Italia, il bollettino di oggi: contagi sopra 5000 e 15 morti (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua la salita, anche sostenuta, dei contagi nel nostro Paese che oggi superano le 5000 unità. Sono 5.057 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 22 luglio 2021, secondo i dati - ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua la salita, anche sostenuta, deinel nostro Paese chesuperano leunità. Sono 5.057 i nuovida coronavirus in, giovedì 22 luglio 2021, secondo i dati - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: «Un'importante novità scientifica potrebbe rendere la lotta al Coronavirus meno difficile: sv… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - BarillariDav : RT @albo_interista: A RAI 1 parlano di Covid A RAI 2 parlano di Covid A RAI 3 parlano di Covid A Rete 4 parlano di Covid A Canale 5 parlano… - Assuntacarmenc2 : RT @fdragoni: Secondo il #FMI Italia e la Nuova Zelanda viaggiano al 94% del proprio PIL potenziale. Dal 2008 il #PIL della seconda è cresc… -