Covid in Campania | aumenta il tasso di positività | ci sono anche 4 decessi

(Di giovedì 22 luglio 2021)352 i nuovi positivi su oltre 8430 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore in. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale, che ha appena diramato il bollettino giornaliero. BollettinoildiIldisi attesta al 4,18%, in netto aumento rispetto a ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Insono 12 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 184 i pazientiricoverati in reparti di degenza. (Adnkronos) - Sono 352 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 22 luglio 2021. Ci sono altri 4 morti causati dal covid: uno riferito alle ultime 48 ore, altri ... Il bollettino della Campania aggiornato a oggi, giovedì 22 luglio: dati aggiornati su contagi, morti e guariti ...