Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino ** - bizcommunityit : Bollettino Covid Veneto: oggi 819 nuovi contagi in 24 ore - liberenotizie : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 22 luglio. Adnkronos - ultimora - liberenotizie : Covid oggi Basilicata, 22 contagi: bollettino 22 luglio. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Le news su contagi, ricoveri e morti e le ultime notizie su vaccini e variante Delta nel giorno della decisione su green pass e parametri per la zona gialla IlItalia di oggi, ...Il tasso di positività passa dal 4,9 per cento del precedenteal 2,8%. I lucani guariti o negativizzati sono 3. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 19 di cui nessuno in ...Ventisei contagi da variante alpha, 20 da variante Delta in provincia di Siena. Questo è stato registrato dall’Asl come risultato del sequenziamento dei nuovi casi di covid in provincia dal 20 al 22 l ...In Abruzzo sono 61 i nuovi positivi al Covid, di età compresa tra 7 mesi e 78 anni, su5.027 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. Non si registrano deceduti mentre sono 21 i guariti.