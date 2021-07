Covid | Gimbe | raddoppiano contagi settimanali Aumentano anche i ricoveri

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino #gimbe - Today_it : Monitoraggio Gimbe: primi segnali di risalita dagli ospedali - robertopontillo : Covid, Gimbe: raddoppiano i casi settimanali, aumentano i ricoveri, crollano le prime dosi dei vaccini: Il nuovo mo… - GIMBE : RT @messveneto: Covid, Gimbe: raddoppiano i casi settimanali, aumentano i ricoveri, crollano le prime dosi dei vaccini: Il nuovo monitoragg… - ascarant : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE 14-20 luglio ??Raddoppiano nuovi casi settimanali (+115%) ??Lieve rialzo di ricoveri e terapie intensive ??Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

... 7 le Regioni che non contano pazientiin area critica. "Si conferma un ulteriore lieve incremento - spiega Marco Mosti , direttore operativo di- degli ingressi giornalieri in terapia ...... 25 dei quali nel periodo 2010 - 2015 secondo la Fondazione" e un mancato rifinanziamento da ... Guardando all'emergenza, una prima contromisura potrebbe essere quella di introdurre una ...Meno positivi per 100mila abitanti, 125, ma un incremento del 212,5% dei casi rispetto alla settimana precedente, quando l'aumento era stato del 202%. (ANSA) ...Il monitoraggio della Fondazione. Cartabellotta: "Green pass cruciale. Attenzione a colore Regioni basato solo sui ricoveri" ...