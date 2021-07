**Covid: Gian Marco Tognazzi, 'ok a green pass ma spiegare che chi si vaccina non è immune'** (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Io ritengo che il green pass, ovunque venga applicato, sia una garanzia nel poter stare più tranquilli in luoghi dove ci sono manifestazioni sportive, spettacoli, e via dicendo. Ma andrebbe fatta molta più chiarezza generale nella comunicazione, che ancora manca e genera moltissima confusione nelle persone, spiegando che chi è vaccinato non è immune". Gian Marco Tognazzi commenta così, conversando con l'Adnkronos, l'ipotesi di un green pass obbligatorio al vaglio del governo, che potrebbe riguardare una serie ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Io ritengo che il, ovunque venga applicato, sia una garanzia nel poter stare più tranquilli in luoghi dove ci sono manifestazioni sportive, spettacoli, e via dicendo. Ma andrebbe fatta molta più chiarezza generale nella comunicazione, che ancora manca e genera moltissima confusione nelle persone, spiegando che chi èto non è".commenta così, conversando con l'Adnkronos, l'ipotesi di unobbligatorio al vaglio del governo, che potrebbe riguardare una serie ...

