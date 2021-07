Covid Gb, quasi 40mila contagi: bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 39.906 i nuovi contagi da coronvirus registrati oggi in Gran Bretagna. Ci sono anche 84 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 44.104 e i decessi 73. Giovedì della scorsa settimana, i nuovi casi erano stati 48.553 e i decessi 63. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 39.906 i nuovida coronvirus registrati oggi in Gran Bretagna. Ci sono anche 84 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 44.104 e i decessi 73. Giovedì della scorsa settimana, i nuovi casi erano stati 48.553 e i decessi 63. L'articolo proviene da Italia Sera.

