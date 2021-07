Covid Fvg oggi | 56 contagi | bollettino e news 22 luglio

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 56 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati deldi, 22. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 3.249 tamponi molecolari dai quali sono stati rilevati 43 nuovi casi con una percentuale di positività dello 1,32%. Sono inoltre 1.684 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13(0,77%). Nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che il 59% dei ...

I dati della regione sulla pandemia di coronavirus. Nessun morto nelle ultime 24 ore, nessun paziente in terapia intensiva Sono 56 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i ...Focolaioa Malta, 5 studenti delbloccati in condizioni complicate. Accadrà domani, quando i 157 ragazzi ancora a Malta potranno rimpatriare grazie a un aereo speciale messo a disposizione ...''Discrimina e viola la privacy, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Mareschi Danieli: è l'ora di distinguere tra vaccinati e non vaccinati ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.933 tra test e tamponi sono state riscontrate 56 nuove positività, pari all'1,13%. Nel dettaglio, su 3.249 tamponi molecolari sono stati rilevati 43 nuovi contagi, c ...