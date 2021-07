Covid Fvg oggi | 56 contagi | bollettino e news 22 luglio

Advertising

Sono 56 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 22 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 3.249 ...Focolaioa Malta, 5 studenti delbloccati in condizioni complicate. Accadrà domani, quando i 157 ragazzi ancora a Malta potranno rimpatriare grazie a un aereo speciale messo a disposizione ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.933 tra test e tamponi sono state riscontrate 56 nuove positività, pari all'1,13%. Nel dettaglio, su 3.249 tamponi molecolari sono stati rilevati 43 nuovi contagi, c ...Sono 56 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 22 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 3.249 tampo ...