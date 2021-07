Covid | Formazienda | formazione è strategica per maggiore sicurezza

(Di giovedì 22 luglio 2021) La variante Delta fa paura ma il Paese non può permettersi una nuova chiusura delle attività imprenditoriali. Uno scenario che, per i fautori dell’ipotesi più pessimista, potrebbe configurarsi nel periodo autunnale ma che tutti gli attori istituzionali ed economici vogliono scongiurare. La ripresa è in moto e l’ennesima battuta d’arresto risulterebbe esiziale per il sistema Paese. Lain azienda, quindi, mentre prosegue la campagna vaccinale e si è in attesa di un ricorso massivo alla Green Pass, ha acquisito una valenza prioritaria. A sottolinearlo è, il fondo interprofessionale di Sistema Impresa e Confsal con 110mila aziende ...

"Ile la conseguente emergenza sanitaria " spiega il direttore di- hanno spinto le nostre parti sociali al varo di misure inedite promuovendo una strategia preventiva, la sola che ...... per Inail e Sistema Impresa, una priorità resa ancora più urgente dall'emergenza indotta dal... il Fondo paritetico Interprofessionale per la formazione continuaed il Fondo di ...La variante Delta fa paura ma il Paese non può permettersi una nuova chiusura delle attività imprenditoriali. Uno scenario che, per i fautori dell’ipotesi più pessimista, potrebbe configurarsi nel per ...L'importanza della formazione per contrastare il virus ed evitare nuove battute di arresto per il Paese che sta provando a ripartire ...