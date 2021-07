Covid | Formazienda | formazione è strategica per maggiore sicurezza

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 luglio 2021) La variante Delta fa paura ma il Paese non può permettersi una nuova chiusura delle attività imprenditoriali. Uno scenario che, per i fautori dell’ipotesi più pessimista, potrebbe configurarsi nel periodo autunnale ma che tutti gli attori istituzionali ed economici vogliono scongiurare. La ripresa è in moto e l’ennesima battuta d’arresto risulterebbe esiziale per il sistema Paese. Lain azienda, quindi, mentre prosegue la campagna vaccinale e si è in attesa di un ricorso massivo alla Green Pass, ha acquisito una valenza prioritaria. A sottolinearlo è, il fondo interprofessionale di Sistema Impresa e Confsal con 110mila aziende ...