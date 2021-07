Covid, fonti: con le terapie intensive al 20% le Regioni passano in zona arancione (Di giovedì 22 luglio 2021) Con il 20% di malati Covid nelle terapie intensive e il 30% negli altri reparti per le Regioni scatterà la zona arancione. E' quanto emerge dalla Cabina di regia che, dicono fonti Ansa, ha deciso l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Con il 20% di malatinellee il 30% negli altri reparti per lescatterà la. E' quanto emerge dalla Cabina di regia che, diconoAnsa, ha deciso l'...

Covid: fonti, decisione su trasporto locale non in questo dl

Covid: verso la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre

ROMA - Dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato d'emergenza per il Covid. E' quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, che conferma di fatto le ipotesi della vigilia.

Covid, fonti: Regioni in zona arancione con le terapie intensive al 20%, in rosso al 30% Con il 20% di malati Covid nelle terapie intensive e il 30% negli altri reparti per le Regioni scatterà la zona arancione. E' quanto emerge dalla Cabina di regia che, dicono fonti Ansa, ha deciso l'in ...

ROMA - Dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato d'emergenza per il Covid. E' quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, che conferma di fatto le ipotesi della vigilia. Il ...Con il 20% di malati Covid nelle terapie intensive e il 30% negli altri reparti per le Regioni scatterà la zona arancione. E' quanto emerge dalla Cabina di regia che, dicono fonti Ansa, ha deciso l'in ...