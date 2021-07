Covid e Regione Lombardia, sanzione da 80mila euro all’Ats di Milano per la mancanza di privacy nel portale per i positivi al tampone (Di giovedì 22 luglio 2021) Per giorni era stato sufficiente inserire il codice fiscale di un cittadino milanese per sapere se aveva o aveva avuto il Covid. Questo il primo flop informatico della gestione made in Lombardia della pandemia. Ancora prima che arrivasse la piattaforma di Aria per la prenotazione dei vaccini a creare disagi a centinaia di ultraottantenni. Ora, per quel primo flop, è arrivata una sanzione da 80mila euro del Garante della privacy all’Ats di Milano, l’ex Asl, che a fine ottobre 2020 aveva attivato il portale Milano Cor su cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Per giorni era stato sufficiente inserire il codice fiscale di un cittadino milanese per sapere se aveva o aveva avuto il. Questo il primo flop informatico della gestione made indella pandemia. Ancora prima che arrivasse la piattaforma di Aria per la prenotazione dei vaccini a creare disagi a centinaia di ultraottantenni. Ora, per quel primo flop, è arrivata unadadel Garante delladi, l’ex Asl, che a fine ottobre 2020 aveva attivato ilCor su cui ...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (21 luglio 2021) Ecco l’aggiornament… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid e Regione Lombardia, sanzione da 80mila euro all’Ats di Milano per la mancanza di privacy nel portale per i posi… - mariolucio33 : RT @fattoquotidiano: Covid e Regione Lombardia, sanzione da 80mila euro all’Ats di Milano per la mancanza di privacy nel portale per i posi… - fattoquotidiano : Covid e Regione Lombardia, sanzione da 80mila euro all’Ats di Milano per la mancanza di privacy nel portale per i p… - tribuna_treviso : Uno studio pubblicato sulla rivista Science la descrive come resistente sia agli anticorpi generati dai vaccini a R… -