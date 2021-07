Covid e intimità, gli esperti: ‘Il Green Pass può favorire la sessualità per alcuni soggetti paranoici’ (Di giovedì 22 luglio 2021) La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il Green Pass in ambito sessuale. “Il Green Pass per alcuni soggetti, con comportamento paranoico, potrebbe aiutarli a tornare a fare sesso. Ho notato nella mia esperienza clinica che in alcuni miei pazienti, che non hanno mai sofferto di particolari problemi psicologici, hanno sviluppato, nell’ultimo anno e mezzo, un comportamento paranoico. Hanno paura che ci siano trame oscure e complotti contro il singolo. Questo li porta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo ilin ambito sessuale. “Ilper, con comportamento paranoico, potrebbe aiutarli a tornare a fare sesso. Ho notato nella mia esperienza clinica che inmiei pazienti, che non hanno mai sofferto di particolari problemi psicologici, hanno sviluppato, nell’ultimo anno e mezzo, un comportamento paranoico. Hanno paura che ci siano trame oscure e complotti contro il singolo. Questo li porta a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid intimità Eleni Avdoulou: 'Il patrimonio greco antico e romano è un bene comune europeo' ...sempre con la presenza fisica dell'insegnante e degli studenti nonostante fosse un tempo libero dal covid! Nei nostri giorni di covid le telecomunicazioni hanno aiutato molto il bisogno di intimità ...

Manifesto della cura, come la pandemia ha accentuato i pregiudizi della cultura patriarcale sulle donne Che il Covid - 19 abbia portato all'evidenza i disastri annunciati di "mondi senza cura" " crisi ... le nuove forme di intimità che stanno nascendo, "al di là di quelle autorizzate dall'...

