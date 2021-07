Covid: Draghi, economia Italia va bene, ma variante delta minaccia (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'economia Italiana va bene, cresce a ritmo anche superiore ad altri paesi europei. La variante delta è minacciosa, si espande più rapidamente rispetto ad altre varianti. In altri Paesi i contagi sono più avanti rispetto a noi, ma con i contagi abbiamo imparato che senza reagire subito la realtà che sembra distante si presenta con un intervallo relativamente ravvicinato". Perciò "dobbiamo agire subito, serve anche per proteggere la crescita". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'na va, cresce a ritmo anche superiore ad altri paesi europei. Laè minacciosa, si espande più rapidamente rispetto ad altre varianti. In altri Paesi i contagi sono più avanti rispetto a noi, ma con i contagi abbiamo imparato che senza reagire subito la realtà che sembra distante si presenta con un intervallo relativamente ravvicinato". Perciò "dobbiamo agire subito, serve anche per proteggere la crescita". Così il premier Marioin conferenza stampa.

Advertising

SkyTG24 : La conferenza del presidente del Consiglio Mario Draghi sul nuovo decreto Covid - SkyTG24 : Arriva il nuovo decreto Covid: Cdm alle 17, poi la conferenza stampa di Draghi - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Al via la conferenza stampa del premier Mario Draghi al termine del consiglio dei ministri che ha approva… - RaiNews : 'Il #greenpass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche' ed è 'una misura che d… - sissiisissi2 : RT @Adnkronos: Draghi: “#greenpass non è un arbitrio, serve per tenere aperte le attività economiche'. #covid -