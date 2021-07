Covid: domani il volo da Malta per i 157 studenti italiani risultati positivi (Di giovedì 22 luglio 2021) domani potranno rientrare in Italia i 157 giovani studenti italiani in quarantena a Malta perché risultati positivi al Covid durante una vacanza-studio nelle scuole d’inglese dell’arcipelago. L’ente... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021)potranno rientrare in Italia i 157 giovaniin quarantena aperchéaldurante una vacanza-studio nelle scuole d’inglese dell’arcipelago. L’ente...

