Covid, cresce il tasso d'incidenza in Campania (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Balzo in avanti in 24 ore del tasso di incidenza Covid in Campania, qui calcolato sui soli tamponi molecolari: i nuovi positivi sono 352 su 8.430 test, una percentuale del 4,17 contro il 3,17 di ieri. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala anche una nuova vittima e un incremento (+9) dei ricoveri in degenza, a quota 184. L'occupazione delle terapie intensive cala invece di un'unità e si attesta a 12. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

