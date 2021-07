Covid: circolare ministero Salute, 'a guariti unica dose vaccino entro 6-12 mesi' (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "E' possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino" anti-Covid "nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2, decorsa in maniera sintomatica o asintomatica, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione". Lo annuncia la circolare 'Aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars-CoV-2' del ministero della Salute, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "E' possibile considerare la somministrazione di un'di" anti-"nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2, decorsa in maniera sintomatica o asintomatica, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmentei 6dalla stessa e comunque non oltre 12dalla guarigione". Lo annuncia la'Aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars-CoV-2' deldella, ...

