Covid, circolare del ministero: "Unica dose di vaccino entro 12 mesi per i guariti" (Di giovedì 22 luglio 2021) Il provvedimento, firmato dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza prevede che gli immunodepressi completino il ciclo vaccinale. "I test sierologici non sono raccomandati ai fini del processo decisionale di immunizzazione" Leggi su repubblica (Di giovedì 22 luglio 2021) Il provvedimento, firmato dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza prevede che gli immunodepressi completino il ciclo vaccinale. "I test sierologici non sono raccomandati ai fini del processo decisionale di immunizzazione"

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. La circolare del ministero: 'Eticamente doverosa' la vaccinazione dei prof - repubblica : ?? Guariti dal Covid, come funzionera' il Green Pass. Ecco cosa prevede la nuova circolare del ministero - WRicciardi : Covid, se permettiamo al virus di circolare prima o poi capirà come far ammalare anche i vaccinati - VVenans : @Ninabazz3 @SkyTG24 Guarita dal COVID a novembre. Secondo circolare ministeriale dovrà fare il vaccino dopo 12 mesi. Vedremo. - infoitsalute : La circolare del ministero: quando vaccinarsi dopo la guarigione dal Covid -