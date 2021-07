Covid: chef Circiello, 'green pass al ristorante solo se aumentano ricoveri in terapia intensiva' (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Labitalia) - "L'unico compromesso per l'applicazione del green pass ai ristoranti potrebbe essere previsto in presenza di un aumento significativo di ricoveri in terapia intensiva nelle zone bianche. In questo caso, comunque, le eventuali multe o responsabilità per mancato green pass o false attestazioni non devono essere a carico del ristorante, anche perché il cameriere che effettua il controllo alla porta non è un organo di polizia e nemmeno un organo sanitario". È questo il commento dello chef televisivo Alessandro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Labitalia) - "L'unico compromesso per l'applicazione delai ristoranti potrebbe essere previsto in presenza di un aumento significativo diinnelle zone bianche. In questo caso, comunque, le eventuali multe o responsabilità per mancatoo false attestazioni non devono essere a carico del, anche perché il cameriere che effettua il controllo alla porta non è un organo di polizia e nemmeno un organo sanitario". È questo il commento dellotelevisivo Alessandro ...

