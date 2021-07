Covid: Casa Bianca valuta nuove linee guida mascherine (Di giovedì 22 luglio 2021) La Casa Bianca sta valutando insieme al Centers for Disease Control and Prevention una revisione dell'uso delle mascherine in seguito alla diffusione della variante Delta, che ha fatto triplicare i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Lastando insieme al Centers for Disease Control and Prevention una revisione dell'uso dellein seguito alla diffusione della variante Delta, che ha fatto triplicare i ...

Covid, Rino Rappuoli: 'Anticorpo monoclonale italiano neutralizza tutte le varianti' ... Rappuoli ha aggiunto: 'Il nostro anticorpo monoclonale neutralizza tutte le varianti del virus e viene somministrato tramite iniezione e non più con endovenosa, anche a casa del paziente o in un ...

Boom di badanti e colf nelle Marche, 26mila in tutta la regione 3' di lettura 22/07/2021 - Sono 26 mila i lavoratori e le lavoratrici domestiche nelle Marche nel 2020, con un aumento di oltre 2 mila unità rispetto all’anno precedente (+8,5%). Si tratta di 16 mila ...

