(Di giovedì 22 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 58 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 22. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Sale così a 1.239 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 1.998 tamponi. Si registrano +95 guariti, -38 attualmente positivi, -37 in isolamento, -1 ricoverati. Terapie intensive stabili (per un totale di 5).

Advertising

fisco24_info : Covid Calabria oggi, 58 contagi: bollettino 22 luglio: Stabili le terapie intensive, un morto da ieri: i dati della… - ivl24_it : Emergenza Covid, il bollettino odierno della Regione Calabria - TV7Benevento : Covid Calabria oggi, 58 contagi: bollettino 22 luglio... - italiaserait : Covid Calabria oggi, 58 contagi: bollettino 22 luglio - GruppoIeC : Covid. Calabria, bollettino regionale del 22 luglio: +58 positivi ed 1 morto - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria

Agenzia ANSA

I DATI PER PROVINCIA I casi difin qui accertati in, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti: Nel reggino , i positivi ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i ...(Adnkronos) - Sono 58 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 22 luglio. Si registra un morto nelle ultime ...Il Ministero della Salute incalza le Regione e chiede, entro questa data, l'elenco delle mancate adesioni di prof e personale scolastico ...