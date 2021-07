Covid Calabria oggi, 58 contagi: bollettino 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 58 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 22 luglio. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Sale così a 1.239 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 1.998 tamponi. Si registrano +95 guariti, -38 attualmente positivi, -37 in isolamento, -1 ricoverati. Terapie intensive stabili (per un totale di 5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono 58 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 22. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Sale così a 1.239 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 1.998 tamponi. Si registrano +95 guariti, -38 attualmente positivi, -37 in isolamento, -1 ricoverati. Terapie intensive stabili (per un totale di 5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

