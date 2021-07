**Covid: cabina regia, quarantena ridotta per chi ha green pass** (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - La quarantena di 14 giorni, in caso di contatto diretto con una persona affetta da Covid, sarà ridotta per chi è in possesso di green pass, ma non è stato ancora deciso di quanto verrà accorciata. Lo ha stabilito la cabina di regia che si è concluda da poco a Palazzo Chigi, a breve dovrebbe iniziare il Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Ladi 14 giorni, in caso di contatto diretto con una persona affetta da Covid, saràper chi è in possesso dipass, ma non è stato ancora deciso di quanto verrà accorciata. Lo ha stabilito ladiche si è concluda da poco a Palazzo Chigi, a breve dovrebbe iniziare il Consiglio dei ministri.

