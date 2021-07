Covid: cabina regia, green pass per bar e ristoranti solo al chiuso e al tavolo (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il green pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all'interno del locale. Non all'aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l'Adnkronos, arriva dalla cabina di regia col premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Ilal bar e al ristorante dovrà essere esibitoal, se la consumazione avverrà all'interno del locale. Non all'aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l'Adnkronos, arriva dalladicol premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi.

