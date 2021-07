Covid: aumentano ancora i nuovi casi in Italia, stabili le terapie intensive (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – aumentano ancora i casi Covid in Italia. Oggi sono stati 5.057 i positivi accertati nelle ultime 24 ore con 219.778 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 235.097). Il tasso di positività è del 2,3% (ieri 1,8%). Sono 15 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 127.920 morti da inizio pandemia. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono gli stessi di ieri, 158 totali), mentre gli ospedalizzati con sintomi sono 38 in più rispetto a ieri (sono 1.234 in totale). Nella settimana tra il 14 e il 20 luglio 2021, rispetto alla precedente, il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) –in. Oggi sono stati 5.057 i positivi accertati nelle ultime 24 ore con 219.778 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 235.097). Il tasso di positività è del 2,3% (ieri 1,8%). Sono 15 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 127.920 morti da inizio pandemia. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono gli stessi di ieri, 158 totali), mentre gli ospedalizzati con sintomi sono 38 in più rispetto a ieri (sono 1.234 in totale). Nella settimana tra il 14 e il 20 luglio 2021, rispetto alla precedente, il ...

