Covid, approvato il decreto legge: le norme per bar, ristoranti e cinema (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo decreto legge apporta modifiche importanti sugli accessi ai luoghi pubblici. Le novità si adattano alla lotta al Covid. Le nuove misure prevedono l’utilizzo del contestato Green Pass (Getty Images)Un nuovo decreto legge è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Le misure prevedono novità importanti che coinvolgono molti luoghi pubblici come bar, ristoranti, cinema e palestre. Non tutti però possono festeggiare, visto che permangono alcune restrizioni. Leggi anche-> Coronavirus, il bollettino di oggi 22 luglio Per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovoapporta modifiche importanti sugli accessi ai luoghi pubblici. Le novità si adattano alla lotta al. Le nuove misure prevedono l’utilizzo del contestato Green Pass (Getty Images)Un nuovoè statooggi dal Consiglio dei Ministri. Le misure prevedono novità importanti che coinvolgono molti luoghi pubblici come bar,e palestre. Non tutti però possono festeggiare, visto che permangono alcune restrizioni. Leggi anche-> Coronavirus, il bollettino di oggi 22 luglio Per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Al via la conferenza stampa del premier Mario Draghi al termine del consiglio dei ministri che ha approva… - giusy_trimboli : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Al via la conferenza stampa del premier Mario Draghi al termine del consiglio dei ministri che ha approvato il… - pino_maio : RT @IulianaAdriana3: Pfizer si smarca e scrive chiaramente su Twitter che il 'vaccino' non è stato mai approvato dalla FDA (U.S. Food and D… - Ezio021950 : RT @IulianaAdriana3: Pfizer si smarca e scrive chiaramente su Twitter che il 'vaccino' non è stato mai approvato dalla FDA (U.S. Food and D… - vitalozzo2012 : RT @IulianaAdriana3: Pfizer si smarca e scrive chiaramente su Twitter che il 'vaccino' non è stato mai approvato dalla FDA (U.S. Food and D… -