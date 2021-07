Covid: all'odg Cdm dl per 'sicurezza attività sociali ed economiche' (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Decreto legge recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". E' il dl che figura nell'odg del Consiglio dei ministri, dove sono inoltre elencate anche "leggi regionali", "varie ed eventuali". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Decreto legge recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da-19 e per l'esercizio indied". E' il dl che figura nell'odg del Consiglio dei ministri, dove sono inoltre elencate anche "leggi regionali", "varie ed eventuali".

Advertising

LaStampa : Covid, i dati dell’Istituto superiore di sanità. Il vaccino protegge all’88% dall’infezione, al 94% dal ricovero, a… - repubblica : Covid, Salvini contro l'uso del Green Pass: 'Non roviniamo la vita agli italiani'. E dice no all'obbligo dei vaccin… - ItaliaViva : Misure urgenti connesse all'emergenza covid 19 | Dichiarazione di voto di @DonaConzatti - TV7Benevento : Covid: all'odg Cdm dl per 'sicurezza attività sociali ed economiche'... - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: Per saperlo/2. Il trasporto pubblico locale NON sarà tra i temi oggetto del Decreto Legge #Covid all'esame del CdM ogg… -