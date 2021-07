Covid | a Brescia arrivano le unità mobili per vaccinare gli over 60

Advertising

emergency_ong : #COVID19: a Brescia e Milano offriamo supporto ai #migranti irregolari nella prenotazione del #vaccino contro il Co… - unitalianoverob : 'Ora però c’è la certezza di un’emergenza sociale ed economica, suffragata da dati statistici'. Nella diretta di o… - Giorno_Brescia : Brescia, il virus corre tra i giovani - bruciareletappe : @lovessangio Sta dando un po’ di info sul tour, ha detto che tra poco sbloccano i biglietti per Brescia, poi ha det… - infoitsalute : Covid, a Brescia forte balzo dei nuovi contagi: sono 45. Mai così tanti negli ultimi 40 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brescia

Facendo appello al "forte senso di comunità che ci ha unito e supportato", il sindaco dirinnova l'invito ai cittadini ad aderire alla campagna anti -, perché "ci aspettano tempi che ...... Milano ne ha registrati ben 257, di cui 154 nella sola città, con Varese a 50,a 38, Monza ... Stefania Salmaso/ "Spaventoso aumento diin 14 - 24enni per via dei No Vax" BOLLETTINO ...In città il 12% degli anziani, pari 7.580 persone, non si è ancora immunizzato. Campagna nei quartieri dal 23 al 29 luglio ...MANTOVA Ats Val Padana conferma la linea dura nei confronti dei camici No Vax che hanno fatto ricorso al Tar contro l’agenzia territoriale che comprende ...