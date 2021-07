Covid, 61 sono i nuovi contagi oggi in Abruzzo (Di giovedì 22 luglio 2021) L'Aquila - sono 61 (di età compresa tra 7 mesi e 78 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75572. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71995 dimessi/guariti (+21 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1064* (+40 rispetto a ieri). *(nel totale sono ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 22 luglio 2021) L'Aquila -61 (di età compresa tra 7 mesi e 78 anni) icasi positivi alregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75572. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero dei casi positivicompresi anche 71995 dimessi/guariti (+21 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti)1064* (+40 rispetto a ieri). *(nel totale...

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - LaStampa : Covid, è polemica Zaia-Salvini. Il governatore del Veneto: “Tutti i ricoverati delle ultime ore sono non vaccinati” - Rosella60078962 : RT @Puupy100000: Ricordiamo ancora che il 99,6 per cento degli italiani non ha conseguenze dal covid. I casi non sono malati gravi e morti.… - MAH40847052 : RT @distefanoTW: Non sono vaccinato per il Covid, non mi vaccinerò e non farò vaccinare per il Covid le mie figlie. Rispetto i vaccinati, m… -