Covid, 5.057 nuovi casi e 15 vittime. L'Rt sale al 2,3% (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.259. Sono invece 15 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 21. Il tasso di positività sale da 1,8% a 2,3%, con 219.778 tamponi, 16mila in meno rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Stabili le terapie intensive, ferme a 158 (ieri -7), con 12 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari salgono di 38 unità (ieri +2) a 1.234 in totale. Il totale delle vittime dall'inizio ...

