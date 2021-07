Covid-19 | bollettino 22 luglio | 5 057 contagiati e 15 decessi

(Di giovedì 22 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo-19: gli aggiornamenti su contagi,e guarigioni Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimorelativo alla giornata odierna, giovedì 22. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e. Le ultime notizie confermano una maggiore diffusione del virus L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

In percentuale, significa che è positivo il 4,17% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando l'indice di contagio era al 3,17%, in unche però non tiene conto dei casi ...nel , ildi giovedì 22 luglio della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono 792, con un decesso e 274 guariti. Gli attualmente positivi sono 5.081 (+517), di cui 4.La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla ...Vota! Coronavirus, i dati di oggi 22 luglio a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 389.916 casi di positività, 44 ...