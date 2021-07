Costa: se personale scuola non vaccinato entro 20 agosto, valutare obbligo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, 'auspichiamo che entro il 20 agosto' tutto il personale scolastico, docente e non docente 'risponda in maniera convinta all'invito a vaccinarsi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Andrea, 'auspichiamo cheil 20' tutto ilscolastico, docente e non docente 'risponda in maniera convinta all'invito a vaccinarsi, ...

