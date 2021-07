"Così il giustizialismo grillino sta diventando minoritario nel Paese"

Advertising

Angela98465736 : @Lapomacho @pierpi13 Non possono incriminarlo, Salvini armato di scudo e di lancia andrebbe a salvarlo, i leghisti… - Alberto11178247 : @AleGrifeo Ma si.....in questo paese si usa il garantismo e il giustizialismo a seconda se si tratti di personaggi… - apri_la_mente : RT @apri_la_mente: @Gabriele_bian @EnricoLetta La gente schiferà certi personaggi, ma bisogna essere chiari già dalla riforma della giustiz… - apri_la_mente : @Gabriele_bian @EnricoLetta La gente schiferà certi personaggi, ma bisogna essere chiari già dalla riforma della gi… - SimoneDC75 : @semanthide3 @Joshuat81225249 @TroppoOnta Io sono solamente contro il giustizialismo, anche perché è una bandiera d… -

Ultime Notizie dalla rete : Così giustizialismo

il Giornale

L'onorevole Raffaella Paita ha firmato per i quesiti sulla Giustizia. Quelli sostenuti dalla Lega di Matteo Salvini e dai Radicali. L'annuncio della sottoscrizione è arrivato in tempi non sospetti. ...... insomma, Salvini, l'originale, il giustiziere dopo il (finto) ripudio deldurato lo ... Evvai: negazionismo, omofobia e pure pallottole. Tre colpi, il terzo non è neanche a salve.