Cosenza | La Calabria delle meraviglie raccontata da Badolati

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza Calabria

Da 30 anni scrive di cronaca nera. Ma adesso Arcangelo Badolati, caposervizio della Gazzetta del Sud, ha deciso di raccontare anche un'altra: quella meravigliosa legata ai miti, alle leggende, alle bellezze del territorio e alla cultura. C'è tutto questo dentro il volume, edito da Pellegrini, presentato anche dal docente ......già disponibili per chi sceglie di raggiungere comodamente in treno le località turistiche della. Il Cedri Line , con 16 collegamenti al giorno, unisce Sapri a Paola proseguendo per...TREBISACCE (CS) – Questa mattina, l’avvocato Franco Mundo è salito in Municipio, a Trebisacce, per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di sindaco. Sono state affidate all’ufficio di protocol ...22 sec. Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 e dopo le interlocuzioni con il dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria pro ...