Cosa spiega dell'Iraq l'attentato a Sadr City (Di giovedì 22 luglio 2021) Da mesi il CentCom americano dichiara pubblicamente che in Iraq lo Stato islamico si sta riorganizzando e sta pensando a un'ampia pianificazione delle proprie attività. Sconfitta nella sui generis dimensione statuale acquisita tra il 2014 e il 2016, l'organizzazione costruita da Abu Bakr al Baghdadi ha creato filiali in diversi parti del mondo che sono sopravvissute alla morte del suo leader, il Califfo. L'attenzione del suo successore, Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurashi, sembra focalizzata su un territorio, l'Africa centro-settentrionale, dove le istanze baghdadiste hanno più spazi per l'attecchimento. Tuttavia, il territorio mediorientale resta ancora centrale negli interessi del ...

