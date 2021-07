Cosa ha deciso il governo sul Green Pass (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 6 agosto sarà necessario per entrare nei ristoranti al chiuso, al cinema e in molti altri posti: per il momento non sono state date indicazioni sul trasporto pubblico Leggi su ilpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 6 agosto sarà necessario per entrare nei ristoranti al chiuso, al cinema e in molti altri posti: per il momento non sono state date indicazioni sul trasporto pubblico

