Corso e movida, i controlli della Polizia Municipale (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un paio di pattuglie di vigili urbani, con agenti muniti di tutti gli incartamenti necessari, giovedì 22 luglio ha controllato i locali della movida. In particolare al Corso e nell'area di piazza Flavio Gioia. Verificato, tra l'altro, il rispetto della vigente normativa, soprattutto in tema di contenimento dell'epidemia. Un brodino caldo, vista la imminente introduzione del (molto più vincolante) green pass. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

