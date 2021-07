Corriere: Serie A, solo 4-5 club favorevoli al taglio da 20 a 18 squadre (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieri la Serie A si è riunita per discutere la riforma che dovrebbe portare alla riduzione a 18 squadre e all’introduzione dei playoff a partire dal 2023. All’incontro ha partecipato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Una breve apparizione in videoconferenza per invitare i presidenti a ragionare in un clima di collaborazione. Il Corriere della Sera parla di una piccola minoranza di club disposti a procedere sulla strada del torneo ridotto, con gli altri preoccupati per la riduzione dei diritti tv che ne conseguirebbe. “I presidenti nel primo verti ce si sono limitati ad ascoltare anche se pare evidente che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieri laA si è riunita per discutere la riforma che dovrebbe portare alla riduzione a 18e all’introduzione dei playoff a partire dal 2023. All’incontro ha partecipato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Una breve apparizione in videoconferenza per invitare i presidenti a ragionare in un clima di collaborazione. Ildella Sera parla di una piccola minoranza didisposti a procedere sulla strada del torneo ridotto, con gli altri preoccupati per la riduzione dei diritti tv che ne conseguirebbe. “I presidenti nel primo verti ce si sono limitati ad ascoltare anche se pare evidente che ...

