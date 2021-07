Coronavirus | quintuplicati i casi di variante Delta nella Bergamasca

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dai 7 positivi di due settimane fa ai 37 del 20 luglio. Antonioli (Ats): «Focolai familiari sotto controllo, ma teniamo alta l’attenzione». Tracciamento: «Molti positivi “nascondono” i loro contatti stretti: non va bene».

In un mese il tasso di contagio da coronavirus in Piemonte è quintuplicato, passando dallo 0,2% del 21 giugno 2021 all'1% di oggi, mercoledì 21 luglio. Colpa sicuramente dell'esplosione della variante delta e anche dell'allentamento delle misure. La Capitale sarebbe diventata un grande focolaio, con i nuovi casi quasi quintuplicati rispetto a domenica 11 luglio. In tutto il Lazio, invece, i nuovi casi sono stati 681 rispetto ai 434 del precedente rilevamento.