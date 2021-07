Coronavirus, nel Lazio 792 nuovi casi. D’Amato: “La circolazione del virus è legata ai giovani” (Di giovedì 22 luglio 2021) D’Amato: “Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-1443) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792 nuovi casi positivi (+176), 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 (-1), le terapie intensive sono 29 (+1), i guariti sono 274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6. I casi a Roma città sono a quota 519. In aumento l’incidenza che si attesta al 52 ogni 100mila abitanti, nel 90% dei casi si tratta di fasce d’età giovanili. Scende l’età mediana dei contagi a 23 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021): “Oggi su oltre 10mila tamponi nel(-1443) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792positivi (+176), 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 (-1), le terapie intensive sono 29 (+1), i guariti sono 274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6. Ia Roma città sono a quota 519. In aumento l’incidenza che si attesta al 52 ogni 100mila abitanti, nel 90% deisi tratta di fasce d’etàli. Scende l’età mediana dei contagi a 23 ...

