Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 luglio: 5.057 nuovi casi e 15 morti (Di giovedì 22 luglio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di giovedì 22 luglio. Il tasso di positività sale al 2,3% (ieri 1,8%) con 219.778 tamponi. Ricoveri: +38. Terapie intensive invariate Leggi su corriere (Di giovedì 22 luglio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di giovedì 22. Il tasso di positività sale al 2,3% (ieri 1,8%) con 219.778 tamponi. Ricoveri: +38. Terapie intensive invariate

Advertising

LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: «Un'importante novità scientifica potrebbe rendere la lotta al Coronavirus meno difficile: sv… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 63.284.802 Di cui 1e dosi: 34… - zazoomblog : I dati sul coronavirus in Italia di oggi giovedì 22 luglio - #coronavirus #Italia #giovedì #luglio - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi #coronavirusitalia - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 luglio: 5.057 nuovi casi, 15 decessi. Indice di positività all'2,3 per… -