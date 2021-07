Coronavirus in Israele: cosa sappiamo delle 143 persone ricoverate? (Di giovedì 22 luglio 2021) Secondo il ministero della Salute, circa 143 israeliani sono stati ricoverati in ospedale con COVID-19 a partire da mercoledì alle 12:00. Il 58% di loro è completamente vaccinato, il 39% no e il 3% parzialmente vaccinato, il che significa che hanno preso una dose o non è trascorsa un’intera settimana dal secondo vaccino. Solo un paziente è un proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Secondo il ministero della Salute, circa 143 israeliani sono stati ricoverati in ospedale con COVID-19 a partire da mercoledì alle 12:00. Il 58% di loro è completamente vaccinato, il 39% no e il 3% parzialmente vaccinato, il che significa che hanno preso una dose o non è trascorsa un’intera settimana dal secondo vaccino. Solo un paziente è un proviene da Database Italia.

