Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 22 luglio: i casi Covid regione per regione (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del ministro della Salute di oggi giovedì 22 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in ... Leggi su today (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia neldel ministro della Salute di222021. I nuovi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in ...

Advertising

infoitinterno : Altri sessanta contagi e due ricoveri, ma nessun decesso: il bollettino del Coronavirus - rscano : @AlessLongo @Frahowever Se non capiscono i numeri meglio i grafici. Fonte: - infoitsalute : Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 luglio/ Positività su ma ricoveri in calo - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: L'aggiornamento sui dati covid. Nessun decesso. 4 le persone ricoverate. Nessuno in terapia intensiva. 11 positivi su… - fisco24_info : Covid oggi Basilicata, 22 contagi: bollettino 22 luglio: I dati e le news della regione sulla pandemia di coronavir… -